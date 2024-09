Unbekannte Täter öffneten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Sanddornweg gewaltsam zwei Autos und durchsuchten das Fahrzeuginnere. An den beiden laut Polizeiangaben Fahrzeugen, einem roten VW Golf und einem schwarzen Mini entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1300 Euro. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise: Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.