Weil er offenbar Kokain konsumiert hatte, musste am Dienstagabend ein 19-Jähriger sein Auto stehenlassen. Wie die Polizei meldet, kontrollierten Beamte den jungen Mann in der Christian-Dathan-Straße und stellten dabei „drogentypische Auffallerscheinungen“ fest. Ein freiwillig durchgeführter Urintest sei positiv auf Kokain verlaufen. Danach stand eine Blutprobe auf der Dienststelle an. Mit auf die Wache musste kurz nach Mitternacht in der Nacht zu Mittwoch auch ein 22-jähriger Autofahrer, der in der Hilgardstraße kontrolliert worden war. Dabei hätten die Beamten Alkoholgeruch bemerkt, ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 0,92 Promille. Auf der Dienstelle wurde das Prozedere mit einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest wiederholt. Sein Ergebnis: ein Wert von einer Promille. Auch dieses Fahrzeug blieb erst mal stehen.