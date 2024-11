Zwei Autoaufbrüche gab es zwischen Donnerstag, 19 Uhr und Freitag, 17.30 Uhr vergangener Woche in Speyer in der Steingasse und der Salierstraße. Laut Polizei wurden in beiden Fällen die Autos von Unbefugten geöffnet, das Innere durchwühlt und Gegenstände gestohlen. Den Schaden beziffert die Polizei als insgesamt dreistellig. Wer eine Zeugenaussage zu den Vorfällen machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei Speyer zu wenden: Telefon 06232/137-0 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.