Das am 30. April auf dem Gelände des Technik-Museums eröffnete Autokino Speyer zeigt am 30. Juni zum letzten Mal Filme auf der Led-Wand an der Eventhalle Hangar 10. Das hat Museumssprecherin Corinna Siegenthaler am Freitagmittag auf Anfrage mitgeteilt. Zuvor hat die Einrichtung auf Twitter das zweite Comedy-Festival auf der Autokinobühne am Sonntag, 28. Juni, als „Abschluss“ des Kulturprogramms bezeichnet. Die Bühne war bereits mehrfach in Kooperation mit dem Boulevardtheater Deidesheim für Auftritte von Kabarettisten und Comedians wie Chako Habekost und Tim Poschmann genutzt worden. Am heutigen Freitagabend steht Tutty Tran, am Samstagabend Sven Hieronymus vor bis zu 175 Autos mit jeweils maximal zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Für beide Shows hat es am frühen Freitagnachmittag noch Karten gegeben (www.autokino-speyer.de). Im Autokino laufen in den nächsten Tagen auch noch Blockbuster, Klassiker und Kinder- sowie Familienfilme.