Das Autokino Speyer auf dem Gelände des Technik-Museums schließt wie erwartet Ende des Monats. Allerdings nicht, wie zwischenzeitlich erwogen, am Dienstag, 30. Juni, mit Kinofilmen, sondern schon zwei Tage davor mit dem zweiten Comedy-Festival am Sonntag, 28. Juni, 19 Uhr. Das hat Museumssprecherin Corinna Siegenthaler am Mittwoch mitgeteilt. Produzent der Comedy-Show unter dem Motto „Humor mit Abstand“ ist wie schon bei der ersten Festival-Auflage das von Boris Stijelja geleitete Boulevardtheater Deidesheim.

Fürs Comedy-Festival gibt es noch Karten

Moderator Sascha Korf steht am 28. Juni mit seinen Comedy-Kollegen Daphne de Luxe, Matthias Jung sowie Volker Heißmann und Martin Rassau alias Waltraud und Mariechen auf der Bühne. Karten dafür sind, Stand Mittwochabend, ebenso noch unter www.autokino-speyer.de zu bekommen wie für das Zwei-Personen-Stück „Gut gegen Nordwind“ mit Alexandra Kamp und Ronald Spiess am Freitag, 19. Juni, 19.30 Uhr.