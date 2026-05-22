Den Autohof in Schwegenheim steuern Durchreisende ebenso an wie Menschen aus der Region. Eine Institution ist er vor allem wegen seiner Gastronomie.

Die Aussagekraft von Internet-Bewertungen bei Google ist nicht unumstritten. Trotzdem ist das Abschneiden des Schwegenheimer Autohofs beachtenswert: Fast 7000 Menschen haben eine Bewertung abgegeben und dabei im Schnitt 4,5 von 5 möglichen Sternen vergeben. Das bescherte dem Autohof jüngst bei einer Auswertung des Reisegutscheinportals tripz.de deutschlandweit Platz 15 von 633 Rastmöglichkeiten an Autobahnen und Bundesstraßen. Pächter und Geschäftsführer Richard Schossböck sowie Betriebsleiter Michael Schirra sind selbstredend hochzufrieden mit dem Ergebnis. „Das ist schon eine sehr hohe Bewertung bei der Anzahl an Bewertungen“, sagt Schossböck. Wobei er zugibt, selbst keine Bewertungen im Internet zu verfassen und solche, die den Autohof betreffen, auch „eher selten“ zu lesen.

Bei den Menschen in der Region ist der Autohof vor allem aufgrund seines Gastronomie-Angebots ein Thema. Dass nicht nur Durchreisende, sondern auch Einheimische Zielgruppe sind, betont auch der Geschäftsführer: „Wir wollen das Umland haben, wir wollen, dass die Leute oft und gerne zu uns kommen. Es soll Leben in der Gaststätte sein“, sagt er. Für einen Autohof sei dabei das Preis-Leistungs-Verhältnis ein entscheidender Faktor. „Wir sind einfach, bei uns gibt es kein Fünf-Gänge-Menü“, erklärt Schossböck. „Zu uns kommt der Maurer genauso wie der Bankdirektor, der Student ebenso wie der Rentner.“ Ein Alleinstellungsmerkmal seien die Öffnungszeiten: Von 6 bis 24 Uhr, am Wochenende bis 23 Uhr, ist das Restaurant geöffnet. „Das hat man nicht mehr oft“, sagt der Pächter. Früher sei sogar rund um die Uhr geöffnet gewesen. Partygänger bekamen am Autohof auch mitten in der Nacht noch ein warmes Essen. „Das Ausgehverhalten hat sich aber geändert“, begründet Schossböck, warum die Gaststätte mittlerweile auch mal ein paar Stunden geschlossen ist. Außerdem werde es immer schwieriger, Personal zu finden.

Auch Radler kommen

Während mittags auch viele Menschen aus dem Umland zum Essen kämen, seien abends zahlreiche Lkw-Fahrer, die am Autohof über Nacht stehen bleiben unter den Gästen. Im Untergeschoss gibt es gegen einen kleinen Obolus die Möglichkeit zu duschen. Die Toiletten sind kostenlos. Wer einen Parkschein zieht, bekommt einen Verzehrgutschein. Weit mehr als 200 Plätze hat das Restaurant im Tankhof, verteilt auf den Innenbereich und den großen Freisitz. Die Besucherfrequenz ist laut Betriebsleiter Schirra auch stark witterungsabhängig. Am Wochenende kämen auch viele Fahrradfahrer, die bei gutem Wetter gerne im Freien sitzen. „Wir versuchen, den Großteil an Produkten regional einzukaufen“, sagt Schirra. Der Spargel komme zum Beispiel vom Martinshof in Dudenhofen. Der Renner im Autohof – wen wundert’s: Schnitzel.

Patricia Pritzel ist bereits seit 15 Jahren beim Autohof angestellt. Mittlerweile ist sie stellvertretende Restaurantleiterin. Auch ihr gefällt die Diversität des Publikums. „Es ist eine gute Mischung“, sagt sie. Auf die Unterschiede müsse man sich als Mitarbeiter auch einstellen können. „Bei den Lkw-Fahrern muss man schon schlagfertig sein und darf sich nichts gefallen lassen“, erzählt sie. Sie habe schon vieles live mitbekommen, Beziehungsdramen inklusive. „Ich könnte ein Buch schreiben“, sagt Pritzel und lacht. Es gebe auch Stammgäste, die man mit der Zeit mit Namen kenne. Traurig sei, wenn dann plötzlich einer der älteren regelmäßigen Besucher nicht mehr komme und sich herausstelle, dass der Gast verstorben ist.

Grundkonzept bleibt

Den Schwegenheimer Autohof hat Schossböck, der auch den Autohof in Ramstein betreibt, vor zirka acht Jahren übernommen. 60 bis 70 Leute beschäftigt der Betreiber in Shop und Restaurant, wobei darunter viele Aushilfskräfte sind. „Ich habe eigentlich nach der Übernahme nichts geändert“, sagt er. „Das Konzept funktioniert.“ Was der Pächter damit meint, ist das Grundkonzept, denn getan hat sich auf dem Gelände im Norden Schwegenheims seitdem so einiges. So sind zum Beispiel eine Flüssiggasbetankungsstelle und E-Ladesäulen hinzugekommen, der Parkplatz wurde erweitert, die Zapfsäulen und der Spielplatz wurden erneuert und der Shop wurde umgebaut, um nur einen Teil der Investitionen zu nennen.

Schwierig sei die Zeit während der Corona-Pandemie gewesen, als die Gaststätte nur Essen to go anbieten konnte. Seitdem gehe es von einer Krise in die nächste, ist Schossböcks Eindruck. Zum aktuellen Thema Benzinpreise hält er sich bedeckt. Zwar beschäftige die Kunden, dass sie für eine Tankfüllung tiefer in die Tasche greifen müssen. „Aber sie wissen auch, dass wir nicht daran schuld sind“, sagt er.