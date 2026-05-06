Das Autohaus Cuntz feiert Wiedereröffnung nach einer halbjährigen Modernisierung im laufenden Betrieb. Das komplette Erscheinungsbild hat sich verändert.

„Offener, moderner, komfortabler“ stellen sich die Räume des Autohauses in der Landwehrstraße 33 laut Geschäftsführerin Simone Würfel dar. Rund eine Million Euro sei investiert worden, um nach acht Jahren für ein neues Erscheinungsbild im Inneren zu sorgen. „Mit dem Umbau investieren wir gezielt in die Zukunft unseres Standorts“, so Würfel und ihr Bruder Christian Schick, die den Betrieb in vierter Generation führen. Sie hoffen bei der Wiedereröffnung am Samstag, 9. Mai, 10 bis 16 Uhr, auf möglichst viele Besucher und feiern damit nach eigener Mitteilung zugleich das Jubiläum „50 Jahre BMW-Partnerschaft“, die seit 1976 bestehe.

Der Grundstein für diese Entwicklung wurde demnach in der Industriestraße in Speyer gelegt, wo Annemarie und Werner Schick gemeinsam mit Adolf Cuntz, dem Vater von Annemarie, 1976 den ersten BMW-Betrieb in der Domstadt gründeten. 1978 erfolgte der Umzug in die Landwehrstraße. Die Firmengeschichte reicht noch weiter zurück und wurzelt in einer Schmiede in Harthausen: Im Jahr 2023 wurde das 100-jährige Bestehen gefeiert. Die Geschäfte laufen gut, das gilt laut Würfel für das Geschäftsjahr 2025 ebenso wie für den Start zweier zuvor selbständiger BMW-Autohäuser in Worms und Weinheim unter dem Cuntz-Dach seit Anfang 2026.

Zentrales Bistro

Grundlage für den Umbau in Speyer war laut Unternehmen das aktuelle „Retail Next Konzept“ von BMW und Mini. Für beide Marken seien neu konzipierte Showrooms mit flexibel nutzbaren Beratungsbereichen entstanden, die optimierte Abläufe ermöglichten. Ein neugestaltetes Bistro sei als zentraler Treffpunkt hinzugekommen. Digitale Elemente könnten noch stärker als bisher integriert werden. Beim „Re-Opening-Event“ spielt dies alles laut Firma ebenso eine Rolle wie Familienangebote und Einblicke in den Motorsportbereich, in dem das Autohaus mit eigenem Team vertreten ist.

... mal nüchtern: neue Einrichtun gim Autohaus Cuntz. Foto: Cuntz/oho

Für die Speyerer Mitarbeiter ging es mit dem Abschluss des Großprojekts wieder zurück in ihre angestammten Räume. Sie waren während des Umbaus im laufenden Betrieb teilweise in Containern untergebracht. Gute Arbeitsbedingungen seien ein wichtiger Faktor für das Familienunternehmen, betont Geschäftsführerin Würfel. An allen Standorten zusammen – neben Speyer, Worms und Weinheim auch Neustadt – seien 220 Mitarbeiter tätig, darunter auch rund 30 Auszubildende.