Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den vergangenen Jahren sind die Preise für Gebrauchtwagen stark gestiegen. Grund dafür ist unter anderem der durch die Corona-Pandemie verursachte Mangel an Neuwagen. Dass eine Entspannung der Preise nach Einschätzung von Experten erst mal nicht in Sicht ist, wirkt sich auf Speyerer Betriebe aus.

Seit fast 30 Jahren betreibt Ibrahim Tabbouch seinen Gebrauchtwagenhandel in Speyer. Das dafür reservierte Gelände in der Siemensstraße ist mal besser, mal schlechter gefüllt. „Normalerweise“,