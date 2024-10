Der AV 03 Speyer nimmt an der Crowdfunding-Aktion der Stadtwerke Speyer teil. „Coole Klamotten für starke Sportler“ heißt das Projekt, mit dem die Gewichtheber sich neue Trikots und Trainingsanzüge zulegen möchten. Die Zielsumme lautet 3000 Euro, zu erreichen bis zum 29. Oktober. Ansonsten fließt das Geld wieder an die Spender zurück.

„Aktuell stehen wir bei 50 Prozent. Da geht also noch was“, so Abteilungsleiter Frank Hinderberger. Für mindestens zehn Euro legen die Stadtwerke jeweils noch mal 15 drauf. Internet: https://www.speyer-crowd.de/cooleklamotten. Es gibt auch Prämien für eine Spende, zum Beispiel Eintrittskarten für einen Bundesliga-Kampf, ein Autogramm von Olympiasiegerin Solfrid Koanda oder den Namenszug auf einem Sondertrikot, das im Heimduell gegen KSV Grünstadt am 8. Februar präsentiert wird.