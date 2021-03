Eine verletzte Fußgängerin und ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch um 15.30 Uhr in der Geibstraße in Speyer ereignete. Laut Polizei befuhr eine 61 Jahre alte Autofahrerin die Straße aus Richtung Schillerweg und wollte nach links abbiegen, um auf der Geibstraße zu bleiben. Da die Frau nicht rechtzeitig einlenken konnte, fuhr sie geradeaus weiter und kollidierte mit einer Fußgängerfurt. „Diese bauliche Erhöhung fungierte regelrecht als Sprungschanze, wodurch der Pkw weiter über die Gegenfahrbahn und schließlich durch einen Zaun fuhr“, heißt es im Polizeibericht. Zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs sei es nicht gekommen. Allerdings stürzte eine 68-jährige Frau, die zum Unfallzeitpunkt auf der Furt wartete, und verletzte sich leicht. „Zu einer Kollision mit dem Pkw kam es hierbei nicht“, so die Polizei. Der Grund für den Unfall war den Beamten zufolge schnell klar: Ein Alkoholtest ergab bei der Autofahrerin einen Wert von 2,48 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.