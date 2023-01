Verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde am Dienstagmorgen eine 25-Jährige, die gegen 8.30 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Burgstraße in Richtung Josef-Schmitt-Straße unterwegs war. Wie die Polizei meldet, befuhr eine 56-jährige Autofahrerin die Josef-Schmitt-Straße in Richtung Burgstraße. An der Einmündung übersah die 56-Jährige die von links kommende Radfahrerin, die laut Polizei aber Vorrang gehabt hätte. Bei der folgenden Kollision stürzte die 25-Jährige vom Fahrrad und klagte über Schmerzen in der Brust. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1200 Euro.