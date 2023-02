Verletzungen an Knie und Kopf zog sich ein 63-jähriger Radfahrer zu, den am Montag gegen 8.40 Uhr eine 42-jährige Pkw-Fahrerin übersehen hatte. Der Radfahrer wartete laut Polizei an der Kardinal-Wendel-Straße in Fahrtrichtung Am Germansberg. Beim Einbiegen in die Remlingstraße übersah die Pkw-Fahrerin den Radfahrer und kollidierte mit ihm. Der Mann stürzte. Er wurde dann vom Rettungsdienst versorgt und danach in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro.