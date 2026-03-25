Eine 20-jährige Autofahrerin hat am Montagnachmittag in der Innenstadt in der Johannesstraße einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Pedelec-Fahrerin verletzt wurde. Wie die Polizei am Mittwoch meldete, bog die Autofahrerin gegen 14.40 Uhr vom Parkplatz des Finanzamtes in die Johannesstraße ein und übersah dabei die von links kommende, vorfahrtsberechtigte 37-jährige Radfahrerin. Es kam zur Kollision, bei der die Radlerin stürzte und sich verletzte. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt laut Polizei im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei weist darauf hin, dass die Straßen Große Himmelsgasse, Johannesstraße und Armbruststraße als Einbahnstraßen ausgewiesen sind, Fahrräder dort aber in beide Richtungen fahren dürfen. Entsprechende Schilder und Markierungen sind laut Polizei vorhanden.