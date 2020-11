An den Knien verletzt hat sich am Montag eine 36-jährige Fußgängerin aus Speyer bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall um 16.56 Uhr im Theodor-Storm-Weg. Eine 59-jährige VW Polo-Fahrerin aus Speyer rangierte dort mit geringer Geschwindigkeit rückwärts in eine Grundstückseinfahrt und übersah dabei die Fußgängerin auf dem Gehweg. Die Fußgängerin stürzte durch den Kontakt mit dem Fahrzeug und verletzte sich hierbei leicht an den Knien. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin blieb laut Polizei unbeschädigt.