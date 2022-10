Am Donnerstag hat sich eine 14-jährige Radfahrerin leicht verletzt, als sie in der Waldseer Straße mit einem Auto zusammengestoßen ist. Laut Mitteilung der Polizei wollte die 25-jährige beteiligte Autofahrerin gegen 18.15 Uhr vom Lindenweg kommend in die Waldseer Straße einfahren. Die 14-jährige Radfahrerin sei zur gleichen Zeit auf dem Radweg der Waldseer Straße in Richtung Landwehrstraße unterwegs gewesen. Die 25-Jährige habe das Mädchen übersehen, sodass es zum Zusammenstoß gekommen sei. Die 14-Jährige zog sich leichte Verletzungen am Knie zu, am Auto entstand ein Schaden von 1500 Euro.