Ein 85-jähriger Speyerer hat laut Polizei am Dienstagabend zwei Unfälle innerhalb einer Stunde verursacht. Gegen 20 Uhr sei er mit seinem Auto in der Auestraße in Richtung Rhein gefahren, sei an einem Kreisverkehr aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abgekommen und habe einen Schaden von 150 Euro an der Halterung eines Baumes verursacht. Gleicher Fahrer, gleiches Auto lautete dann laut Polizeibericht die Konstellation um 20.58 Uhr im Schillerweg: Bei seiner Fahrt in südlicher Richtung sei der Senior auf Höhe der Straße „Im Hafenbecken“ auf das Auto vor ihm aufgefahren. Dessen 42-jähriger Fahrer habe zum Linksabbiegen verkehrsbedingt angehalten. Auch hier nennt die Polizei Unachtsamkeit als Unfallursache. Der Mann habe den Beamten mitgeteilt, dass er vom ersten Unfall aufgewühlt und durcheinander gewesen sei. Sein Auto habe abgeschleppt werden müssen, und die Polizei kündigt eine Mitteilung an die Fahrerlaubnisbehörde an. Beim zweiten Unfall seien der 42-jährige Fahrer und dessen Beifahrerin verletzt worden. Der Rettungsdienst habe beide mit starken Nackenschmerzen in ein Krankenhaus bringen müssen.