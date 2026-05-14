Am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.40 Uhr ist ein 36-jähriger Autofahrer aus Mutterstadt in der Wormser Landstraße aufgrund seiner Fahrweise von der Polizei kontrolliert worden. Bei der Kontrolle zeigte der Mann laut Polizei drogentypische Ausfallerscheinungen. Zudem stellte sich heraus, dass der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den Mann erwarten der Polizei zufolge nun mehrere Strafverfahren.