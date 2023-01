Wie die Polizei meldet, war ein 17-jähriger auf dem Fahrrad am Freitagabend in der Großen Pfaffengasse in Richtung Herdstraße unterwegs, als ein 33-jähriger Autofahrer am Kaiserdomgymnasium aus der Sicht des Jugendlichen von rechts auf die Fahrbahn fuhr. Dabei übersah der Autofahrer den Radler. Dieser wurde bei der folgenden Kollision auf die Windschutzscheibe geschleudert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,5 Promille bei dem Jugendlichen, zum Autofahrer machte die Polizei keine Angaben.