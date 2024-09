Eine 27-jährige Fahrradfahrerin ist am Sonntag bei einem Unfall in Speyer leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr sie gegen 11.50 Uhr die Johannesstraße entlang, als ein Auto aus der St.-Georgen-Gasse unerlaubt in die Einbahnstraße abbog. Die Radfahrerin musste stark bremsen und stürzte dabei. Der unbekannte Fahrer des Autos kümmerte sich nicht um die Verletzte und flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Diese können telefonisch unter 06232 1370 gemeldet werden.