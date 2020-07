Ein 39-jähriger Fahrradfahrer ist am Montag, 14.30 Uhr, bei einem Unfall im Schillerweg in Speyer verletzt worden. Dort ist er laut Polizei auf dem in beide Richtungen freigegebenen Radweg vom Dom kommend in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße gefahren, als er von einem 54-jährigen Autofahrer übersehen worden sei. Dieser sei mit seinem Wagen aus der Nonnenbachstraße gekommen. Der Radler wurde dem Bericht zufolge leicht verletzt, sein Fahrrad beschädigt; Schaden: circa 200 Euro.