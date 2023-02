Verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste ein Motorradfahrer am Mittwochabend im Speyerer Westen. Nach Angaben der Polizei war gegen 20:15 Uhr ein 58-jähriger Autofahrer auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Berliner Platz unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in die Heinrich-Heine-Straße abbiegen. Dabei kam ihm ein 22-Jähriger auf der Theodor-Heuss-Straße mit seinem Motorrad entgegen. Der abbiegende Autofahrer übersah das Motorrad und touchierte sowohl das Zweirad als auch den Fuß des Fahrers mit dem linken Kotflügel. Der Biker konnte einen Sturz verhindern, konnte danach jedoch nur mit der Hilfe von Passanten und unter Schmerzen im Knöchel von seinem Gefährt steigen. Der Rettungsdienst brachte den 22-Jährigen ins Krankenhaus, laut Polizei entstanden nur geringe Sachschäden.