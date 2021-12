Unbekannte haben laut Polizei die Technik „überlistet“ und hochwertige Teile aus einem Auto in der Petronia-Steiner-Straße gestohlen, ohne dieses zu beschädigen.

Bei der Tat seien zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstag der Lenkradairbag und der Bordcomputer samt Bedienelement ausgebaut und entwendet worden. Sachschaden: 4000 Euro. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dem sogenannten Funkwellen-Trick. Professionelle Autodiebe nutzten die Funkwellen eines in der Nähe hängenden Autoschlüssels aus, um einen Wagen zu öffnen, ohne dass dessen Besitzer es bemerken. „Dies funktioniert auch dann, wenn eine Wand den Schlüssel vom Pkw trennt“, so die Beamten.

Gefährdet seien Fahrzeuge mit einem sogenannten Keyless-Komfortsystem. Die Polizei rät deshalb, solche Schlüssel nie in der Nähe der Haus- tür abzulegen. „Machen Sie vorher den Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann öffnet, wenn Sie den ,abgeschirmten’ Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit der Überlistung dieser Technik keine Chance“, so die Beamten. Außerdem könne man versuchen, das Funksignal etwa mit Aluminiumhüllen abzuschirmen. Auch funkdichte Hüllen oder das Deaktivieren der Keyless-Funktion könnten helfen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Fall: Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.