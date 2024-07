Von vermehrten Kontrollen auf Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum berichtet die für weite Bereiche der Vorderpfalz zuständige Polizeiautobahnstation Ruchheim. Allein am Freitag und Samstag habe sie im Dienstgebiet vier berauschte Autofahrer gestoppt. Ein 21-jähriger Autofahrer in Frankenthal habe unter Cannabis-Einfluss gestanden. 37-jährige und 51-jährige Männer in Ludwigshafen hätten sich unerlaubt mit 1,17 und 1,37 Promille ans Steuer gesetzt. Ein 26-Jähriger in Ludwigshafen habe sich wegen Drogen-Verdachts einer Blutprobe unterziehen müssen. Alle vier Männer hätten nicht mehr weiterfahren dürfen und müssten sich nun Ermittlungsverfahren stellen, so die Beamten.