Am Sonntag zwischen 22 Uhr und 22.25 Uhr haben Zeugen einen Mann dabei beobachtet, wie dieser in der Kettelerstraße zunächst versuchte ein Auto zu öffnen und sich dann in einen unverschlossenen Wagen im Buchenweg setzte. Laut Polizei sprach einer der Zeugen den Mann an, woraufhin dieser – ohne Beute – über mehrere Höfe in Richtung Waldseer Straße flüchtete. Die Polizeibeamten stellten den 30-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe der Kettelerstraße und nahmen ihn fest. Die Beamten fanden bei seiner Durchsuchung weitere Gegenstände, bei denen es sich um mutmaßliches Diebesgut handelt, heißt es. Sie nahmen den Tatverdächtigen zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein. Insbesondere zur Zuordnung des aufgefundenen, mutmaßlichen Diebesguts bittet die Polizei Speyer Zeugen und weitere Geschädigte um Mitteilung unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.