Drei Fahrzeugaufbrüche in Speyer-Nord sind der Polizei am Mittwoch gemeldet worden. In allen drei Fällen, die sich nach Angaben der Polizei vermutlich in der Nacht zuvor ereignet haben, schlugen die Täter Scheiben an den verschlossenen Autos ein und entwendeten Wertgegenstände. So wurden aus einem im Starenweg parkenden Wohnmobil VW T4 drei Werkzeugkoffer, ein Fernsehgerät, Wanderschuhe und andere Gegenstände im Wert von rund 750 Euro gestohlen. Aus einem in der Draisstraße geparkten Jeep fehlten ein Rucksack, Kopfhörer, zwei Sonnenbrillen und zehn Euro Münzgeld. Aus einem ebenfalls in der Draisstraße abgestellten Suzuki entwendeten die Täter 100 Euro Bargeld. Die Polizei hält einen Zusammenhang zwischen den Aufbrüchen für wahrscheinlich. Sie sucht Zeugen.

Einbruch in Juweliergeschäft scheitert

Darüber hinaus beschäftigt die Beamten ein versuchter Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Maximilianstraße in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch. Unbekannte haben demnach versucht, die Scheibe zur Schmuckauslage einzuschlagen. Da es sich jedoch um Sicherheitsglas handelte, wurde laut Polizei lediglich die äußerste Schicht der Scheibe beschädigt. Die Täter konnten also nicht auf die Schmuckauslage zugreifen, verursachten dennoch einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen in der Maximilianstraße im Bereich zwischen der Kleinen Sämergasse und der Schlitzergasse. Kontakt: Telefon 06232 1370 oder per E-Mail .