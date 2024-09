Ein 52-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag in Speyer laut Polizei einen Unfall verursacht. Gegen 8.10 Uhr wollte er vom Martinskirchweg in die Petschengasse einbiegen und stieß dabei mit einem 26-jährigen Fahrradfahrer zusammen. Der fuhr entgegen der vorgeschriebenen Richtung auf dem Radweg der Petschengasse und nutzte während der Fahrt sein Mobiltelefon. Der Fahrradfahrer verletzte sich leicht, brauchte aber keine medizinische Behandlung. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt laut Polizei etwa 2200 Euro.