Nach einem Unfall in einer Tiefgarageneinfahrt in der Kurt-Schumacher-Straße hat es am Donnerstagvormittag in Speyerr einen Einsatz mit Rettungshubschrauber gegeben. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, wollte eine 59-Jährige gegen 10.20 Uhr in die Tiefgarage einfahren. Als sie die dafür notwendige Schlüsselanlage betätigte, hatte sie offenbar vergessen, die Handbremse ihres Wagens anzuziehen und wurde zwischen Wand und Auto eingeklemmt. Daraufhin sei sie von der Feuerwehr aus ihrer Lage befreit worden. Die Frau kam mit Verletzungen ins Krankenhaus. Wie schwer diese waren, war nicht bekannt. Auch nicht, ob sie tatsächlich mit dem angeforderten Rettungshubschrauber oder mit einem Rettungswagen in die Klinik kam. Die Kurt-Schumacher-Straße habe für rund 20 Minuten gesperrt werden müssen.