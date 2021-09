Glück im Unglück hatten zwei junge Männer bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag auf der L454 (Schifferstadter Straße). Ein 18-jähriger Autofahrer aus Römerberg sei mit seinem Auto nach Speyer unterwegs gewesen, als kurz vor dem Ortseingang „vermutlich die Vorderachse brach und das Auto nach rechts ausscherte“, so die Polizei. Um auf der Straße zu bleiben, habe der Fahrer gegengelenkt und sei dadurch auf die Gegenfahrbahn geraten, wo ein 22-Jähriger in diesem Moment die Fahrbahn mit seinem E-Scooter queren wollte. „Dieser erschrak ob des herannahenden Pkw und stürzte zu Boden“, so die Beamten. Ein Zusammenstoß sei aber vermieden worden. Der E-Scooter-Fahrer sei mit Schmerzen im Arm und Rücken in ein Krankenhaus eingeliefert worden, das Auto mit Achsbruch habe abgeschleppt werden müssen. Die Schadenshöhe stehe noch nicht fest.