Ein Unfall auf der Autobahnbrücke bei Speyer hat am Freitagnachmittag für einen langen Stau auf der A61 gesorgt. Laut Polizeipräsidium Mannheim ist gegen 16.45 Uhr die Fahrerin eines aus Richtung Hockenheim kommenden Kia-Kleinwagens ins Schlingern geraten und in die Mittelleitplanke gekracht. „Dort wurde sie zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht befreien. Durch Wegziehen des Fahrzeugs gelang es schließlich den Einsatzkräften, die Dame aus dem Fahrzeug zu bergen“, so der Bericht. Die Unfallursache sei bisher ungeklärt. Der vorsorglich alarmierte Rettungshubschrauber sei wieder abgezogen worden, da ein Rettungswagen die ansprechbare Fahrerin in ein Krankenhaus nach Ludwigshafen gebracht habe. Die Fahrbahn sei für die Bergung gesperrt worden, was für einen Rückstau von ungefähr acht Kilometer Länge gesorgt habe. Nach 18 Uhr habe sich dieser aufgelöst, so das Polizeipräsidium.