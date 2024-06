An einer abgeschalteten Ampel sind am Donnerstag um 22.12 Uhr in der Dudenhofer Straße ein 19-jähriger VW-Fahrer und ein 32-jähriger Rollerfahrer zusammengestoßen.

Wie die Polizeiinspektion berichtet, ist der Rollerfahrer vom Stadtrand kommend an der Einmündung Theodor-Heuss-Straße nach links in diese abgebogen und wurde von dem in die Dudenhofer Straße einfahrenden Autofahrer übersehen. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten auf 3200 Euro geschätzt. Die Ampel sei aufgrund der fortgeschrittenen Uhrzeit bereits abgeschaltet gewesen.