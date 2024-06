Eine 44-jährige Radfahrerin ist am Montagmittag gegen 15.50 Uhr auf dem Radweg in der Franz-Kirrmeier-Straße von einer Autofahrerin angefahren worden, so die Polizei in einer Mitteilung. Die 53-jährige Fahrerin des Autos wollte demnach von einem Tankstellengelände fahren und übersah hierbei die Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 20 Euro geschätzt.