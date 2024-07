An einer Ampel in der Waldseer Straße in Richtung der Landwehrstraße hat am Montag gegen 21.20 Uhr ein 24-jähriger Motorradfahrer hinter einem bislang unbekannten Autofahrer gewartet. Der Autofahrer legte laut Polizei aus unbekannten Gründen plötzlich den Rückwärtsgang ein und fuhr auf das Leichtkraftrad auf. Hierdurch entstand an dem Zweirad ein Schaden in Höhe von zirka 200 Euro. Anschließend fuhr der Autofahrer in Richtung Schifferstadter Straße davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen VW Transporter Modell T4 mit rosa-roten Applikationen im Bereich des Auspuffs gehandelt haben. Hinweise: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.