Leicht am Fuß verletzt wurde eine 16-jährige Fußgängerin, als ihr am Montag ein Auto über selbigen fuhr. Die junge Frau wollte gegen 14 Uhr den Bahnübergang in der Mühlturmstraße in Richtung Bahnhofstraße überqueren, als eine 71-Jährige sie mit ihrem Pkw streife. Die Fußgängerin drehte sich reflexartig nach links, wodurch sie vom rechten Vorderrad des Pkw überrollt wurde. Die Autofahrerin bekam davon nichts mit, parkte aber auf einem nahe gelegenen Parkplatz, wo sie von Zeugen und einer herbeigerufenen Polizeistreife auf den Unfall aufmerksam gemacht wurde. Die 16-Jährige kam zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus.