Ein 28-jähriger Speyerer stand vor Gericht, weil er an unsauberen Geschäften mit teuren Autos beteiligt gewesen sein soll. Er kam ohne Verurteilung davon.

Das Schöffengericht des Amtsgerichts hat sein Verfahren gegen einen jungen Speyerer wegen Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug in zwei Fällen gegen Auflagen eingestellt.

Laut Anklage soll der 28-Jährige zwei Täter dabei unterstützt haben, Fahrzeuge im Wert von knapp 60.000 beziehungsweise mehr als 45.000 Euro betrügerisch zu erwerben und ein Fahrzeug selbst von Speyer in die Türkei zu überführen. Abgeholt wurden sie bei Autohäusern in Hamm und im Landkreis Cham. Nach eigenen Angaben leidet der Angeklagte bereits seit seiner Kindheit an Depressionen und befindet sich deshalb in Behandlung. Nach dem Abitur sei er zunächst erwerbstätig gewesen, seit inzwischen zwei Jahren allerdings aus Krankheitsgründen nicht mehr.

Er habe nicht gewusst, dass es sich in beiden Fällen um Straftaten gehandelt habe. „Ich wollte meinem Bruder einen Gefallen tun“, betonte er, ohne den Bruder zu belasten. Er habe weder den Auto-„Kauf“ noch die Überführung für strafbar gehalten, sagte der 28-Jährige.

Richterin Sascha Umealo-Wells und zwei Schöffen stellten das Verfahren unter Verzicht auf Zeugenaussagen vorläufig ein. Zahlt der Angeklagte innerhalb von sechs Monaten 780 Euro als Auflage an „Ärzte ohne Grenzen“, wird das Verfahren endgültig eingestellt.