Ein 82-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto am Dienstag, 22. August, gegen 17 Uhr auf der Dudenhofer Straße in Speyer in Richtung Innenstadt und wollte nach links auf den Abbiegestreifen in Richtung Obere Langengasse wechseln. Laut Polizeibericht übersah er dabei ein Auto, das bereits neben ihm auf dem Abbiegestreifen stand. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei zog sich die Beifahrerin des bereits stehenden Fahrzeugs eine leichte Schürfwunde am linken Arm zu. Es entstand ein Sachschaden von circa 3500 Euro.