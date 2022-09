Einen Unfall mit vier verletzten Personen und einem Gesamtschaden von 30.000 Euro hat eine Speyerer Autofahrerin mit ihrem BMW Mini in der niedersächsischen Kreisstadt Gifhorn verursacht. Laut Polizei hat die 18-Jährige während der Fahrt eine Überquerungshilfe für Fußgänger touchiert und dabei die Kontrolle über das Auto verloren. Dabei sei sie von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Bushaltehaus kollidiert. Der BMW habe sich daraufhin überschlagen und sei auf dem Dach liegend am Abhang liegen geblieben. Alle vier Insassinnen im Alter von 17 bis 18 Jahren haben sich selbst befreien können. Sie wurden in umliegende Kliniken gebracht. Unter anderem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.