Unbekannte haben zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, im Emanuel-Geibel-Weg ein geparktes Auto aufgebrochen – beschädigungsfrei, wie die Polizei weiter mitteilt. Der Geschädigte stellte demzufolge am Montagmorgen fest, dass der Fahrzeuginnenraum leicht durchwühlt war und die Innenraumbeleuchtung anging. Auch ist laut Polizei seine Geldbörse entwendet worden, die in einem Ablagefach der Fahrertür gelegen hatte. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.