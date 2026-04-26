Schwegenheim Auto übersehen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf B9
Bei einem Unfall auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer sind am Samstagabend gegen 19.45 Uhr zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wechselte ein 62-Jähriger aus Schifferstadt in Höhe der Anschlussstelle Schwegenheim/Lingenfeld trotz durchgezogener Fahrstreifenbegrenzung auf die linke Spur und übersah dabei den von hinten herannahenden Wagen eines 33-Jährigen aus Wiesloch. In der Folge schob sich das Fahrzeug des 33-Jährigen unter das Auto des 62-Jährigen, das sich hierdurch überschlug. Beide Fahrzeuge kamen in der Böschung zum Stehen. Die beiden Fahrer konnten ihre Autos selbstständig verlassen. Der 62-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, der 33-Jährige mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 42.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B9 in Fahrtrichtung Speyer vollständig gesperrt werden.