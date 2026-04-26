Bei einem Unfall auf der B9 in Fahrtrichtung Speyer sind am Samstagabend gegen 19.45 Uhr zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wechselte ein 62-Jähriger aus Schifferstadt in Höhe der Anschlussstelle Schwegenheim/ Lingenfeld trotz durchgezogener Fahrstreifenbegrenzung auf die linke Spur und übersah dabei den von hinten herannahenden Wagen eines 33-Jährigen aus Wiesloch. In der Folge schob sich das Fahrzeug des 33-Jährigen unter das Auto des 62-Jährigen, das sich hierdurch überschlug. Beide Fahrzeuge kamen in der Böschung zum Stehen. Die beiden Fahrer konnten ihre Autos selbstständig verlassen. Der 62-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, der 33-Jährige mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 42.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B9 in Fahrtrichtung Speyer vollständig gesperrt werden.