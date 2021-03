Eine 34 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend um 18.25 Uhr an der Kreuzung Spaldinger Straße/Tullastraße/Waldseer Straße in Speyer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die Frau auf der Spaldinger Straße in Richtung Tullastraße unterwegs und missachtete an der Kreuzung, an der die Ampel außer Betrieb war, die Vorfahrt eines von rechts kommenden 26-jährigen Autofahrers. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug der Frau auf das wartende Auto eines 56-jährigen geschoben, prallte ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach im Kreuzungsbereich liegen. Die 34-Jährige konnte sich selbst aus ihrem Fahrzeug befreien, war aber leicht verletzt und wurde deshalb vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr, die mit elf Personen und drei Fahrzeugen im Einsatz war, und die Polizei sicherten die Kreuzung ab. Diese war bis etwa 20.15 Uhr teilweise gesperrt. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt.