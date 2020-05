Ein 22 Jahre alter Mann ist am Sonntag gegen 19.44 Uhr bei einem Unfall auf der Landesstraße 534 nahe Otterstadt leicht verletzt worden, als sich sein Fahrzeug überschlug. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Mann aus Germersheim von Waldsee in Richtung Speyer. Etwa 300 Meter vor dem Kreisel bei Otterstadt kam er mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte über die Gegenfahrbahn. Sein Fahrzeug überschlug sich in einer Böschung und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die Polizei spricht davon, dass der 22-Jährige den Unfall allein verschuldet habe. Der junge Mann konnte das Auto allein verlassen und kam in ein Speyerer Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Landesstraße musste für die Unfallaufnahme rund eine Stunde gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei ergaben sich durch die Sperrung keine größeren Verkehrsbeeinträchtigungen.