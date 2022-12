Das Museum Purrmann-Haus in Speyer erhält vom Landesministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration die Auszeichnung „Museum des Monats“ für Dezember. Kulturministerin Katharina Binz wird die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung in Anwesenheit geladener Gäste am Freitag, 9. Dezember, an das Purrmann-Haus, vertreten durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler und Museumsleiterin Maria Leitmeyer, übergeben, teilt die Stadtverwaltung mit. OB Seiler betont im Namen des Stadtvorstandes: „Wir sind sehr stolz auf unser Purrmann-Haus, das eine einzigartige, vielfältige und allen voran die größte öffentliche Sammlung an Werken von Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann beherbergt. Dem engagierten Team um Maria Leitmeyer, das das Museum mit großem persönlichem Einsatz und viel Leidenschaft für das Thema betreut, gilt unser besonderer Dank.“ Maria Leitmeyer fügt hinzu: „Wir freuen uns riesig über die wunderbare Auszeichnung und die damit verbundene Würdigung unserer Museumsarbeit.“ Das ausgezeichnete Museum präsentiert Leben und Werk des bedeutenden Künstlerpaares der Klassischen Moderne Hans Purrmann (1880-1966) und Mathilde Vollmoeller-Purrmann (1876-1943).