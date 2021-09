Einen Zwischenstand bei der Wahlbeteiligung von 69,3 Prozent hatte die Stadt Speyer bei der Abfrage um 15 Uhr vermeldet – mehr als vor vier Jahren. Damals waren bis 18 Uhr 76,3 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne gegangen. Die Auszählung von Briefwahlstimmen verzögerte sich zunächst: In die dafür vorgesehenen Räume im Gymnasium am Kaiserdom seien politische Vertreter gekommen, die sich zu „Wahlbeobachtern“ erklärt hätten. Sie hätten sich aber geweigert, ihre Namen in die dafür vorgesehenen Corona-Kontaktlisten einzutragen. „Sie haben dies erst nach Hinzuziehung des Kommunalen Vollzugsdienstes getan“, berichtet eine Sprecherin.

In den 40 Briefwahllokalen habe es tagsüber keine Probleme mit Störern gegeben.