„Soziale Belastungen können sich auch in Speyer auf die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien auswirken.“ Diese Warnung untermauert die Stadt statistisch.

Die Stadt nimmt auf die aktuelle Studie „Unequal chances“ (ungleiche Chancen) des Kinderhilfswerks UNICEF Bezug, bei dem Deutschland im internationalen Vergleich Platz 25 belegt. „Während die Ergebnisse im Bereich der physischen und psychischen Gesundheit im Mittelfeld liegen, zeigen sich insbesondere bei Bildungs- und Entwicklungschancen ausgeprägte Unterschiede.“ Einiges davon spiegele sich laut Stadt im Armuts- und Reichtumsbericht Speyers von 2023 wider. Statistischen Hochrechnungen zufolge könnten rund 1600 von 8000 Kindern und Jugendlichen in Speyer von einem erhöhten Armutsrisiko betroffen sein.

Nach Daten der Einschulungsuntersuchungen des Jahrgangs 2024/25 waren in Speyer laut Stadt rund zehn Prozent der untersuchten Kinder übergewichtig oder adipös. Dabei zeigte sich ein Zusammenhang zwischen Übergewicht und Bildungsstand der Haushalte. Finanzielle Unsicherheiten, unterschiedliche Bildungszugänge und belastende Lebenssituationen könnten sich früh auf die Entwicklungschancen junger Menschen auswirken. Die Stadt wirbt deshalb für Unterstützungs- und Präventionsangebote wie die Sozialraumarbeit in Kitas, Schulsozialarbeit an städtischen Schulen, die Jugendberufsagentur Plus, die Frühen Hilfen und Angebote des Familienzentrums K.e.k.s..