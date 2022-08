Der interkulturelle Austausch ist und bleibt wichtig für eine Gesellschaft, die voran kommen will. Sonst geht sie ein.

Wer im beruflichen Leben vorankommen will, der muss sich ständig neu erfinden und weiterentwickeln, allein schon deshalb, weil äußere Umstände uns immer wieder dazu zwingen werden. Das ist in vielen Bereichen der Arbeitswelt so, egal ob im Gartenbau oder in der Informationstechnologie. Genau so ist es mit den Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaft als Gesamtes steht. Effektiver und schneller können Probleme gelöst werden, wenn wir öfter über unseren Tellerrand schauen und anderen Gesellschaften, Ländern, Kulturen dabei zu sehen, wie sie mit ihren Herausforderungen umgehen.

Im Zweifelsfall wurden dort bereits Fehler gemacht, die bei uns deshalb nicht wiederholt werden müssen. Von so einem Austausch können wir nur profitieren und so unseren Nährboden für ein Weiterkommen fruchtbar halten. Es muss nicht gleich Japan sein, wie im Fall von Nadine Gärtner. Manchmal reicht es schon aus, über die Grenzen der Pfalz oder des eigenen Bundeslands zu schauen.