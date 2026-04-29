2025 wurde der Künstler und Schriftsteller Manuel Thomas in München 85. Jahre alt. Aus diesem Anlass macht er mit seiner Kunst Station in seiner Heimatstadt Speyer.

Zeichnungen, Aquarelle, Collagen, Druckgrafik und Hinterglasbilder aus Jahrzehnten sind derzeit in den Räumen der Städtischen Galerie und des Speyerer Kunstvereins zu sehen. Religiösen Themen, großen Formaten Blumen- oder Menschenbildern hat sich Thomas seit den frühen 1960er-Jahren gewidmet. „Ein Leben lang Neues“, so der Titel der Ausstellung und die Maxime des Künstlers, für den Ruhestand keine Bedeutung hat.

Dass er wieder einmal eine große Ausstellung seiner Arbeiten in der Heimat zeigen kann, bedeutet Thomas viel. Bereits für sein Studium in Mainz und München hat er Speyer verlassen und in München ein neues Zuhause gefunden.

„Ein vorübergehender Ruf Gottes“ habe ihn zum Theologiestudium und ins Priesterseminar nach Mainz gebracht, erzählt der Künstler von Anfängen ohne eigentliches Ziel. Nach vier Semestern habe er sich erneut dem irdischen Leben zugewandt. Dennoch habe ihn der wissenschaftliche Umgang mit Theologie, Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte in seiner künstlerischen Entwicklung weiter gebracht, erklärt Thomas. Im Alter von 22 Jahren hat er demnach den ersten von drei biografisch orientierten Romanen veröffentlicht, später kam Lyrik hinzu.

Manuel Thomas »A. Feuerbach – zersprungen« (Detail). Foto: Febaha/oho

Anfang der 1960er-Jahre hat Thomas zum ersten Mal in Speyer ausgestellt. Den zahlreichen Speyerern, die ihn und seine Kunst gefördert hätten, sei er zu großem Dank verpflichtet, betont Thomas.

Die am heutigen Donnerstag eröffnete Ausstellung gibt nach Ansicht des Künstlers einen Gesamtüberblick über viele Werkgruppen, die er gemeinsam mit seiner Frau zusammengestellt hat. Nicht dabei sei der Marcel-Proust-Zyklus, weist Thomas auf viel Raum aber dennoch beschränkte Platzkapazitäten in beiden Ausstellungshäusern hin. Im Feuerbachhaus schmücken rund 30 Zeichnungen mit Bezug auf die Stadt Speyer und den Maler Anselm Feuerbach die Wände.

„Ein Leben lang Neues“

Noch heute ist Thomas von den unterschiedlichen Techniken fasziniert, die die Bildende Kunst ausmachen. Auch hier „Ein Leben lang Neues“. Die Ausstellung zeigt die vielfältigen und so unterschiedlichen Wege auf, auf die sich Thomas als Bildender Künstler und literarisch begeben hat. Seine zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland oder das Stipendium der Villa Massimo haben den Blick des vielseitigen Künstlers ebenso geweitet wie die Zeit als Turmschreiber in Deidesheim. Thomas hat die eigenen und auch Bücher anderer Autoren illustriert, von denen einige in der Ausstellung zu sehen sind.

Inspiriert vom Leben und seinen Reisen durch Europa, Indien und Südamerika sind Arbeiten entstanden, die dem Betrachter eine Welt voller Wunder eröffnen. Großformatige Schraffuren begleiten ihn zur Schönheit italienischer Landschaften, frühe Radierungen nehmen in mit ins Neue Testament und zum Weihnachtsfest. Fünf Radierungen und neun Gedichte machen die künstlerische Leidenschaft aus, mit der Thomas „Ein Leben lang Neues“ zu schaffen bereit ist. Druckgrafiken aus den frühen 80-ern oder ganz neue Blumenzeichnungen ergänzen sich, fließen ineinander und bleiben dennoch unabhängig voneinander. Offen für viele Künste zeigt Manuel Thomas „Ein Leben lang Neues“ mit Vielfalt, Harmonie und Visionen, die ihn auch weiterhin antreiben werden.

Info

Ausstellungen zu sehen in der Städtischen Galerie Kulturhof Flachsgasse und im Feuerbachhaus Allerheiligenstraße 9 vom 30. April bis 7. Juni, geöffnet donnerstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr.

Eröffnung in der Städtischen Galerie Donnerstag 30. April 17 Uhr, Einführung Karl B. Murr, Museumsleiter des Staatlichen Textil- und Industriemuseums Augsburg.