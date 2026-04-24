In der Schulbibliothek des Gymnasiums am Kaiserdom, Große Pfaffengasse 6, findet ab Montag, 27. April, eine Ausstellung mit dem Titel „Literatur und Künstler zwischen Kaiserreich, Weimar und Exil – Die Manns“, statt. Der Untertitel lautet: „Wozu das Lesen? Alte Bücher – brennend interessant“. Die Schulbibliothek stellt nach Mitteilung des Gymnasiums Medien aus ihrem Bestand sowie Leihgaben aus der Stadtbibliothek Speyer aus. Kunst- und Deutsch-Leistungskurse der Jahrgangsstufe 12 unterstützen die Ausstellung durch Künstler- und Autorenporträts. Auch die Öffentlichkeit kann die Ausstellung bis Freitag, 26. Juni, zu den Öffnungszeiten der Schule besichtigen. Am Montag, 27. April, findet zwischen 13.15 und 14 Uhr die Vernissage statt.