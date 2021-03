Nach dem Auszug der Franzosen aus Speyer – sie nannten es „Adieux à la ville de Spire“ – stellt das Historische Museum der Pfalz in Speyer die Aussöhnung und die Freundschaft mit den Nachbarn in den Blickpunkt der Ausstellung mit dem Titel „Rendezvous. Französisches Militär in der Pfalz 1845 – 1999“.

Die Ausstellung läuft vom 9. Mai 2021 bis zum 29. Januar 2022. In den über 50 Jahren nach dem Einzug der Besatzer bildete sich einerseits eine abgeschlossene Gesellschaft, andererseits gab es mannigfaltige Berührungspunkte zwischen Militär, zivilem Servicepersonal und den Speyerern. Es entstanden Freundschaften, Liebesbeziehungen und Ehen. Die Ausstellung zeigt seltene Fotodokumente und Exponate der Erinnerungskultur aus privaten und öffentlichen Sammlungen in beiden Ländern. Speyer war am 24. März 1945 von US-Truppen eingenommen und am 30. April 1945 an die Franzosen übergeben worden.

Einen Tag darauf schritt deren später zum Ministerpräsidenten ernannte General Charles de Gaulle vor dem Dom eine Truppenparade ab. Als das 10. Régiment du Genie (Pionierregiment) 1997 Abschied von Speyer nahm, geschah das in gegensätzlicher Stimmung zum 30. Juni 1930, als sich das französische Militär von der am 5. Dezember 1918 begonnenen Besatzung zurückzog. Jener Abmarsch beendete eine feindliche Anspannung, die zwölf Jahre lang das gegenseitige Verhältnis belastet hatte.