„Bezahlbarer Wohnraum in Rheinland-Pfalz und dem Saarland – aber wie?“ lautet der Titel einer Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung, die am Freitag, 12. Mai, 18 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche (Große Himmelsgasse) eröffnet wird. Vorgestellt werden laut einer Pressemitteilung des Speyerer Sozialbündnisses gegen die Armut regionale Herausforderungen und Wohnbauprojekte, die auf kommunaler Ebene verwirklicht wurden. Lokale Informationen und Themenwände, die Schüler des Leistungskurses Sozialkunde der Integrierten Gesamtschule (IGS) Speyer erarbeitet haben, ergänzen die Schau. Eröffnet wird sie von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD), Axel Elfert, Vorsitzender des DGB Speyer, und Myriam Lauzi, beim DGB für Gesundheits- und Sozialpolitik zuständig. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Schau ist bis Freitag, 19. Mai, täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet.