Vom 5. bis 22. September bietet die Ausstellung „Was bleibt. Weitergeben. Schenken. Stiften. Vererben.“ in der Speyerer Gedächtniskirche die Möglichkeit, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Auch das vielfältige Begleitprogramm – vom Gottesdienst mit anschließendem Brunch über einen Filmabend bis zur Podiumsdiskussion – bietet den Gästen Gelegenheit, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen.

„Sich mit der eigenen Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, ist kein schönes Thema. Das Thema Tod ist und bleibt leider häufig ein Tabuthema: Darüber spricht man nicht“, sagt Gabriele Rath. Als Beauftragte für das Fundraising in der Evangelischen Kirche der Pfalz weiß sie, wie schwer sich Menschen damit tun können, ihr Erbe zu ordnen. Dabei „lebt es sich leichter, wenn man seinen Nachlass geregelt hat, am besten bezieht man die Kinder und Erben in diesen Prozess mit ein. Denn häufig wird das Erbe zum Streitthema. Dem kann man vorbeugen. Mit der Ausstellung nähert man sich auf persönlichem Weg diesem Thema und kann dann die eigene Position klären.“ Gemeinsam mit Ingo Martin, ihrem Kollegen im Diakonischen Werk Pfalz, hat sie die Ausstellung nach Speyer geholt und das Begleitprogramm erstellt. Kooperationspartner ist die Gedächtniskirchengemeinde.

Leitmotiv der Ausstellung ist die Schatzkiste des Lebens. Auf Schautafeln stellen verschiedene Menschen ihre „Lebensschätze“ vor. Das ist zum Beispiel die alte Kamera, die alle wichtigen Ereignisse des Lebens festgehalten hat oder der geliebte Teddy aus der Kinderzeit oder die Erinnerungen an Omas duftenden Apfelkuchen. Den Beispielen folgend sind auch die Besucher eingeladen, ihre Schatzkiste des Lebens symbolisch oder gedanklich zu füllen. „Wir wollen damit einen Denkprozess anschieben und die Menschen ermutigen, die große Scheu vor dem Thema Tod zu überwinden. Das kann zunächst jeder und jede für sich allein. Die Ausstellung ist aber auch ein erster Anstoß, miteinander und über Generationen hinweg ins Gespräch zu kommen“, erklärt Gabriele Rath.

Schatzkiste des Lebens

Darüber hinaus geben Ausstellung und Vorträge Informationen zum „Weitergeben, Schenken, Stiften, Vererben und Vorsorgen“. Denn natürlich greift „Was bleibt.“ auch den Gedanken des gemeinnützigen Vererbens auf und knüpft an die Tradition des Schenkens und Stiftens zugunsten gemeinwohlorientierter Zwecke an. „Es sind oft Menschen, denen der Glaube einen starken Halt im Leben gegeben hat, oder die in einer Lebenskrise durch kirchliche Institutionen im weitesten Sinne und insbesondere Mitarbeitende Erleichterung, Hilfe oder gar Rettung erfahren haben, die aus tiefer Dankbarkeit ihr Erbe schenken oder stiften“, sagt Rath. Diese könnten sich sicher sein, dass Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit auch dank ihres Erbes fortbestehen und anderen Menschen zuteilwerden.

Info

Bis 22. September dienstags bis samstags 10 bis 17 Uhr, ab 15 Uhr sind Begleitpersonen für den Gang durch die Ausstellung vor Ort, sonntags 14 bis 17 Uhr.

Die Vernissage mit Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst und Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr ist am Donnerstag, 5. September, 19 Uhr in der Gedächtniskirche.

Infos zum Begleitprogramm gibt es unter www.evkirchepfalz.de