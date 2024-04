Die Ausstellung „Waldgänge“ der Speyerer Künstlerin Gabriele Willberg ist in der Hauptstelle der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz in Speyer, Bahnhofstraße 19, bis 16. Mai zu den üblichen Öffnungszeiten zu sehen. Sie zeigt von Spaziergängen im Wald inspirierte Werke. Stressabbauend, stimmungsaufhellend, gesundheitsfördernd – ein Spaziergang im Wald kann sich in vielerlei Hinsicht positiv auf das Gemüt auswirken und ist gerade in Krisenzeiten ein Weg, dem Chaos der Welt für einen Moment zu entfliehen. Das weiß auch Gabriele Willberg. Mit ihrer Ausstellung möchte sie Menschen die Möglichkeit dieser Flucht aus dem Alltag bieten. Ihre Werke zeigen in kraftvoller Farbigkeit und auf großformatiger Leinwand Eindrücke eines Waldspaziergangs und ermöglichen den Betrachtern einen Ausflug ins Grüne zu unternehmen und einen Moment durchzuatmen. Die Bilder können käuflich erworben werden.